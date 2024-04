Air basket Termoli vince anche in trasferta contro la Torre Spes

TERMOLI. Come nelle previsioni, nella seconda giornata della fase ad orologio, l’Air Basket Termoli sbanca 73 a 55 anche Torre De’ Passeri e lo fa con piglio autoritario della squadra di testa che non può fermarsi davanti a nulla e che l’unica cosa ragionevole da fare è vincere.

Il risultato in favore dei termolesi non è stato mai in discussione fin dalle prime battute, ogni quarto ha visto i ragazzi di Marinelli veleggiare in testa, grande prestazione di Tersillo con lo score di 18 punti, come anche Del Risco, oggi assente Caresta ma ancora una volta i giovani si sono dati da fare come ormai il solito Pitardi figlio d’arte che anche oggi ha segnato 5 punti non facendo mancare una bomba da 3.

Grimaldi ha segnato 8 punti e poi 7 li ha fatti Canistro. Ora, domenica prossima arriva lo spauracchio Magic Chieti, ma a loro in regular season poche settimane fa il quintetto di coach Marinelli inflisse un distacco di ben 30 punti. Andiamo allora per la terza con vista play-off.

Torre Spes: Di Gregorio, Cellini 3, Libertini 2, Di Rocco 4, Vegliò 5, Testa 7, Rybalchenko, Ragonese, Di Mastrantonio, Patricelli 2, Ippolito 13, Stjepanovic 17.

Air Basket Termoli: Cappella 2, Pereira 3, Tersillo 18, Pitardi 5, Di Diomede 5, Canistro 7, Caresta ne, Suriano 5, Oberto 2, Del Risco 18, Grimaldi 8.

Progressivi: 16-21, 29-46, 45-63, 53-73.