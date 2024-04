L'Airino basket Termoli centra i play-off

TERMOLI. Airino basket Termoli centra i play-off nel campionato di Divisione regionale 2, superando sul filo di lana il Blu basket Isola, per 73-70.

L'Airino vince e sigilla il quarto posto, ultimo posto utile per accedere ai play-off, e affrontare le prossime tre gare per rosicchiare punti e sperare in una griglia favorevole almeno per le semifinali, i numeri lo permettono e sognare non è un peccato. Partita dalle diverse facce, equilibrata nel punteggio e nell'intensità nei primi due quarti, dove si vedeva per entrambe le squadre che lunga pausa senza partite (17 marzo-6 aprile) aveva ridotto intensità e confidenza con il canestro.

Terzo quarto in netto favore dei Gialloblù che riusciva a creare un solco di 20 punti con difesa e la fiducia in attacco. Quanto basta portare un porto, la nave con il mare calmo Cau & C. subivano la rimonta del marcatore della partita Antonini, fino a riportare i suoi a un canestro di distante a 1 minuto alla fine. In questo minuto emozioni ed errori l'hanno fatta da padrona con i padroni di casa che portano a caso il referto rosa con un po' di fortuna.

Parziali: 19-15 35-29 64-46-73-70

Tecnici: Cau (A)

Arbitri:

Sargiacomo F. di Pescara

Giammetta L. di Chieti

Airino: Lentinio 18 Fanelli G.7 Silos ne Cau 7 De Fenza 12 Barrasso 12 Gioia 5 Marone 3 Benaduce 2 Gregoretti, Fanelli M 5. Coach Coppola S.

Blue bk: Antonini 23 D'Intimo 16 De Simone, Stama L 6 Gasbarri 9 Stama G 12 Rossi 3. All. Verrigni A.