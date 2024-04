Fase a orologio, l'Air Basket cerca la vittoria "puntuale" contro il Magic Chieti

Matteo Torsello Air Basket Termoli

TERMOLI. Domenica 14 aprile si torna al PalaSabetta per la terza, e più importante, partita della fase a orologio dell’Air basket Termoli.

I biancoazzurri di coach Marinelli affronteranno il Magic Basket Chieti, formazione a quattro punti di distanza in classifica dai termolesi, che continuano a inseguire l’obiettivo play-off.

Un match che non si può sbagliare e che, al di là di ogni risultato, sarà sicuramente tra quelli più spettacolari della stagione, vedendo in campo due delle formazioni che si contenderanno il titolo fino alla fine.

Palla a due fissata alle ore 19.

La squadra, anche a Torre De Passeri, ha dimostrato di stare sul pezzo ed è in gran forma, ora il Magic Chieti incute certamente timore ma ricordiamoci che nella gara di ritorno nella regular season li abbiamo rimandati a Chieti con trenta punti di distacco.

In settimana c’è stata un po’ di apprensione per le condizioni di Matteo Torsello ma lui stesso, nell’intervista che segue, ci rassicura sulla sua presenza in campo domenica contro i teatini.

Aspettiamo come al solito un PalaSabetta gremitissimo ricordando ancora che la palla a 2 è fissata alle ore 19 e non come alle 18.