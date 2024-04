Vince l'Airino basket a Cepagatti, blindato il terzo posto

TERMOLI. Vittoria in trasferta per l'Airino basket Termoli nel torno di Divisione Regionale 2 (Promozione) Abruzzo-Molise. La formazione guidata dal coach Salvatore Coppola ha chiuso alla sirena sul 65-51 a Cepagatti, contro il quintello locale.

I "Gialloblù" vincono in trasferta lo "spareggio" il Cepagatti per il terzo posto in classifica. Abruzzesi dovevano vincere per sigillare la propria posizione ma hanno trovato Cau & C. che hanno tirato fuori dal cilindro la loro miglior prestazione in esterno. Questa vittoria, al momento scongiura la semifinale contro la prima in classifica ancora imbattuta. La cronaca racconta di una partita sempre condotta dai molisani, in avanti fin dal primo quarto, con difesa e controllo delle "Plance" che portano contropiedi e punti. Il piano partita, è questo per poter contrastare il team abruzzese ricco di punti nelle mani di Del Grosso e Chiericozzi che in due totalizzano 32 dei 51 totali. Terzo quarto spartiacque, per i molisani che trovano le energie per allungare sul più 17.

Coach Bartolotta prova a cambiare le carte in tavola nell'ultimo quarto con una zona 3-2, che sporca le percentuali e rallenta i ritmi, e riporta i locali ad accorciare nel punteggio ma mai a dare l'impressione di una completa rimonta. Ora ai Gialloblù rimangono due partite per completare la fase ad "Orologio". La prima domenica 21 aprile in casa dello Spoltore, secondo in classifica, e probabile avversario nel turno di play-off, e si chiude in casa con la quinta classificata I Tiger Shark di Giulianova.

IL TABELLINO

Cepagatti

Cerritelli, Bernard, Del Grosso 18 Mazzocco 5 Masciopinto 6 Servilio 2 Scassa ne Baldonieri 3 Di Fabio 5 De Roma, Chiericozzi 14

All. Bartolotta

Airino

Cau 19 Davico 12 Barrasso 11 Fanelli G.9 Lentinio 7 Fanelli M. 5 Gregoretti 2 De Fenza, Silos, Marone, Benaduce,

All. Coppola

Parziali

13-22, 26-38, 36-53, 51-65.

Arbitri

Mastrocola M. di Francavilla M.

Rapacchia M. di Silvi

Usciti per 5 falli Chiericozzi (Cepagatti)

De Fenza( Airino)

Tecnico Servilio (Cepagatti).