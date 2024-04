Vasto Basket ospita l'Air Termoli: «Ci si augura una bella giornata di sport per tutti!»

VASTO. Domenica 21 aprile, alle ore 19, la Generazione Vincente Vasto Basket scenderà in campo per l'ultima giornata della fase Orologio vs l'Air Basket Termoli. Si tratta di una partita dal valore sportivo ininfluente ai fini della classifica, con entrambe le squadre che hanno già conquistato il loro posizionamento.

L'ultima giornata di campionato potrebbe comunque riservare dei movimenti in classifica che andranno a definire la griglia dei playoff.

La partita si terrà al palaBCC con inizio alle ore 19. La società invita il pubblico a seguire le linee guida comunicate nei giorni scorsi per l'accesso al palazzetto.

«Ci si augura che sia una bella giornata di sport per tutti!»