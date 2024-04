Sconfitta sul filo del canestro, Air basket Termoli superata 88-86 a Vasto

TERMOLI. Perde di misura a Vasto nell'ultima partita della fase ad orologio del campionato di serie C Unica l'Air Basket Termoli, nonostante la matematica aveva già sancito le posizioni in classifica delle due contendenti, non sarebbe cambiato nulla, sia per chi ha vinto e sia per chi ha perso, il Vasto si è consolidato al primo posto aumentando da 4 a 6 punti il distacco dai termolesi, loro secondi e irraggiungibili dai terzi.

Stante queste premesse abbiamo comunque assistito ad una gara vera con due squadre dalla mente libera da calcoli e tabelle e molto interessante sul profilo tecnico e il risultato finale 88-86 per i padroni di casa lo dimostra. Ora con i play-off fino ai primi di giugno vedremo grande basket e sarà tutta un'altra storia, perché a Vasto pure lo sanno i termolesi oltre ad aver disputato un ottimo incontro, oggi hanno perso solo di 2 punti contro i favoriti vastesi.