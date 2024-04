Air Basket Termoli cerca la vittoria ai quarti di finale contro il Teramo

TERMOLI. Designata la griglia di partenza della fase play-off per il Campionato di Serie C Unica Abruzzo-Molise 2024: l’Air Basket Termoli affronterà il Teramo Basket 1960 ai quarti di finale. Primo game fissato per domenica 28 aprile alle 19:00 al Palasabetta e ritorno previsto per giovedì 2 maggio fuori casa, con eventuale spareggio il 5 maggio.

Le semifinali si giocheranno da domenica 12 maggio, mentre il primo match valevole per la finale si giocherà domenica 26 maggio, con ritorno il 29 maggio ed eventuale finalissima il 2 giugno.

È arrivato il momento di dare tutto. Per la città. Per la maglia. Per i tifosi.

Domenica 28 aprile inizia il cammino dell’Air Basket Termoli nei playoff di Serie C Unica Abruzzo-Molise. Ai quarti di finale i termolesi affronteranno il Teramo Basket 1960: match di andata che si giocherà al Palasabetta e palla a due fissata alle ore 19:00.

Abbiamo un sogno nel cuore.

TUTTI AL PALASABETTA! Biglietti acquistabili presso il Bar Via Firenze o al botteghino del Palasabetta.

Costo biglietto: 5,00€