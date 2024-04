Airino basket Termoli vince a Spoltore e blinda il terzo posto

TERMOLI. Vittoria prestigiosa in trasferta a Spoltore, 78-67 per l'Airino basket Termoli.

Una vittoria che sancisce matematicamente il terzo posto in classifica, che comporta una semifinale annunciata, proprio con Spoltore che è la seconda forza del campionato. Le due squadre si dividono le emozioni, per due quarti a testa. I molisani marchiano a fuoco i primi due quarti con alte percentuali dal perimetro contro le difese preparate da coach Di Luca, e la difesa nel secondo quarto fa' il resto e crea un solco di un più 24.

Quando tutto sembrava scritto Pacchioli & C. con tanta intensità difensiva, ricuciono il divario vincendo il terzo quarto di dieci rimettendosi in scia dei Gialloblù.

Ultimo quarto d'equilibrio dove Cau & C trovano i punti importanti dalla lunetta per tenere l'inerzia dell'incontro dalla loro parte. Minuti finali con l'Airino che con difficoltà riesce a chiudere il match con la giusta lucidità in regia di Davico che indirizza l'incontro e le soluzioni offensive con alte percentuali di realizzazione. Sabato 27 aprile si chiude, in casa, la fase ad orologio contro i Tiger Shark di Giulianova, e poi i play off tutti di in fiato.

Spoltore

D'Andreamatteo 2 Di Fabio13 Rabottini 2 Di Sabatino 10 Pacchioli 15 Scurti 7 Rosa 12 Pace 6

All. DI Luca

Tecnico a Pacchioli (Spoltore)

Tecnico al coach Di Luca

Usciti per 5 falli

Di Fabio, Pace, Rosa (Spoltore)

Airino

Gioia 4 Davico 11 Fanelli G. 7 De Fenza 11 Fanelli M.3 Cau 12 Barrasso 15 Lentinio 13 Gregoretti, Silos n. e. Benaduce 4

All. Coppola

Arbitri

Melideo G. Di Pescara

Di Paolo F. Di Chieti

Parziali: 14/26, 18/42, 41/55, 67/78.