Iniziano i play-off di basket: al PalaSabetta Air Termoli-Teramo 1960

TERMOLI. Archiviata la fase a orologio, comincia la delicata e avvincente fase dei play-off a eliminazione diretta nel campionato di serie C interregionale di basket Abruzzo-Molise.

Il quintetto dell’Air Termoli che ha chiuso al secondo posto sia la regular season che il torneo intermedio, affronterà nei quarti di finale il Teramo Basket 1960: match di andata che si giocherà al Palasabetta e palla a due fissata alle ore 19.

Il sogno nel cuore dei tifosi è quello di arrivare in fondo a questo ultimo segmento di stagione e ribaltare la situazione che ha sancito la regular season e ribadito la fase a orologio, il Vasto ha ribadito a gran voce la sua leadership, l’Air Termoli fiera e valida avversaria, che hanno fatto quasi il vuoto, ma ora si fa ancora più serio il discorso e si azzera tutto.

Nelle ultime settimane abbiamo sempre più notato un crescente stato di forma sia fisica che tecnica dei ragazzi di coach Marinelli, un tecnico davvero importante che ha avuto il gran merito di aver creato gruppo, assemblando alla perfezione un mix tra giovanissimi, giovani e più esperti giocatori in modo perfetto e tutti coloro che ruotano attorno alla squadra nessuno escluso, per poi sottolineare il grande apporto dei tifosi, che da sempre sono stati il sesto uomo in campo.

«Tutti al PalaSabetta», l’invito reiterato anche in questa occasione.