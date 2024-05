Dopo il passo falso di Teramo, l'Air Termoli si gioca la stagione al PalaSabetta

TERMOLI. Tre partite in una settimana, da una domenica all'altra, per decidere l'esito della sfida dei quarti di finale di play-off del campionato di serie C. L'Air Termoli è reduce dalla sconfitta maturata per soli due punti, giovedì scorso, a Teramo, 73-71.

Prestazione negativa della franchigia guidata dal coach Luigi Marinelli, che oggi si gioca tutto al PalaSabetta.

Stasera davvero un ruolo decisivo lo deve avere come reale sesto uomo in campo il pubblico, i tifosi da sempre vicini alla squadra devono spingere i ragazzi in semifinale.

Il direttore sportivo Gianni Di Vico così ha commentato la sconfitta di giovedì sera: “Partita pessima, quando si gioca una gara e si approccia nel modo in cui abbiamo noi approcciato gara 2 non puoi che avere una delusione. Vai a giocare contro una squadra di esperienza e senza nessuna tutela, se non sei sul pezzo da subito nella pallacanestro non le vinci le partite. Ora, i ragazzi sanno che se entrano in campo con il sangue agli occhi e giocano da squadra, insieme, per gli avversari sarà sempre impresa ardua vincere. Abbiamo Marinaro con un problema che lo terrà per diverso tempo fuori dai giochi e altri ragazzi con patologie più gestibili, stiamo facendo il possibile per averli in campo. Sarà una battaglia e insieme al nostro pubblico vogliamo prenderci una semifinale che è di sicuro alla nostra portata”.