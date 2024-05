Semifinale play-off in Divisione regionale 2, l'Airino basket parte bene vincendo a Spoltore

TERMOLI. Continuano le soddisfazioni per i gialloblù dell'Airino basket Termoli, che nella gara 1 di semifinale nella Divisione regionale 2 Abruzzo-Molise hanno espugnato il parquet di Spoltore, per 65-59, portandosi in vantaggio sulla serie.

Partita dai grandi toni agonistici e tecnici, in una bella cornice di pubblico chiassoso e corretto.

Spoltore sugli scudi, per metà del primo quarto dove prendono il largo sul più 10, ma Cau & C. a piccoli passi e con una difesa più attenta, ricuciono lo svantaggio e al fil di sirena mettono il naso davanti per la prima volta. I biancorossi abruzzesi, provano a cambiare spartito nel secondo quarto alternando le difese, in un campo dalle piccole dimensioni cercando di togliere spazio ai giochi offensivi degli adriatici. Da par loro i Gialloblù, con una difesa a Uomo mette il timbro con palle recuperate e soluzioni in contropiede e prova il primo mini allungo chiudendo con un più 4 che vale oro.

Nel terzo e nell'ultimo quarto, lo spartito non cambia, grande equilibrio con le difese a farla da padrona, con l'Airino che si affida anche a delle difese a "zona" per coprirsi sotto le plance e dai falli che ha permesso di gestire tempo e uomini.

Lo Spoltore mette in campo ardore e qualcosa di più, per ribaltare l'inerzia sempre in possesso dell'Airino, soprattutto nella metà del quarto finale, dove i molisani perdono entrambe le guardie Fanelli e la panchina risponde presente con qualità e dedizione difensiva per portare a casa il risultato che ribalta la serie. Ora gara due giovedì 9 maggio, con i molisani che hanno a portata di mano il pass per la finale.

IL TABELLINO

Spoltore

D'Andreamatteo 2 Di Fabio, Pacchioli 20 Crisante 13 Romagnolo, Di Sabatino 4 Rabottini, Dagasso, Pace 11 Buzzelli ne Rosa, Scurti 9

All. Di Luca

Airino Basket

Davico 17 Fanelli G. 9 De Fenza 4 Fanelli M. 5 Cau 6 Barrasso 5 Lentinio 15 Gregoretti, Marone 4 Benaduce,

All. Coppola S

Arbitri:

Di Santo F.-De Nunzio M. di Chieti

Parziali

16-17 30-34 (14-17) 44-51 (14-16) 59-65 (18-15)

Tecnico Pacchioli (Spoltore)

Doppio antisportivo Fanelli M (A)

Espulsi: Pace (S) Fanelli G (A)