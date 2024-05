Verso le semifinali play-off, parla il coach dell'Air basket Termoli Gigi Marinelli

Verso le semifinali play-off dell'Air basket Termoli: intervista al coach Luigi Marinelli

TERMOLI. Intervista a tu per tu col coach Luigi Marinelli, nella settimana che prelude alle semifinali play-off dell'Air basket Termoli.

Domenica prossima la palla a due, ore 19, contro il Mosciano che si è sbarazzato del temibilissimo Magic Chieti con un perentorio 2-0, mentre la squadra termolese per battere il Teramo ha dovuto ricorrere alla bella, in gara 3.

Domenica ci vorrà il carattere messo in campo domenica scorsa in per avere ragione del Mosciano e cercare di risolvere la contesa in due gare per poi giocarsi tutto nella finale.

Abbiamo ascoltato il coach Gigi Marinelli per vedere come sta preparando la squadra in vista di questo importante impegno, intanto cresce l’attesa in città tra i tifosi che sicuramente come sempre e forse anche di più saranno il sesto uomo in campo.