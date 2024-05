L'Airino basket Termoli vince anche gara 2 e va in finale

TERMOLI. Airino Basket 68-Spoltore 46. Divario netto, ma partita arcigna nel secondo match di semifinale nei play-off del campionato di Divisione regionale 2 Abruzzo-Molise e i gialloblù accedono alla finale.

«Vinciamo, e andiamo e in finale!» Il punteggio non inganni perché è stata una partita durissima fino ai minuti finali. Spoltore mai arrendevole, e lancia la sfida in un primo quarto di fuoco, di fisicità e alte percentuali dall'arco. I Gialloblù, accettano la sfida, e non lasciamo mai la loro difesa a uomo, che nel tempo della partita sarà l'arma vincente lasciando alla fine 46 punti agli avversari.

Nel finale di secondo quarto, le "bombe" di Benaduce e Lentinio creano un piccolo solco, che porta al riposo lungo un tesoro di un + 12. Un terzo quarto, con lo Spoltore mette alla prova tatticamente i Gialloblù con pressing e difese a zona, ben attaccate dalla regia di Davico, aggiungendo un altro piccolo mattoncino per vincere. Quarto finale, che sembra il primo, per agonismo e voglia di vincere o ribaltare il risultato parziale, con l'inerzia della gara sempre in bilico, fino ai due minuti finali chiusi con euforia e rispetto tra i due team.

Airino

Gioia ne Davico 14 De Fenza 2 Fanelli M. 4 Cau 13 Barrasso 10 Lentinio 13 Marone 3 Benaduce 9

Gregoretti ne

All. Coppola

Spoltore

D'Andrea Matteo 2 Di Fabio 10 Pacchioli 9 Crisante 4 Romagnolo, Rabottini, Pace 13 Buzzelli,Rosa 4 Scurti 3 Simion 1

All Di Luca

Arbitri Galieri D. Di Termoli

Boccardo D. San Salvo

Parziali

16/13, 37/25, 53/35, 68/46.

Uscito per 5 falli Fanelli (A)

Antisportivo Pacchioli (S).

Galleria fotografica