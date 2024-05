Al PalaSabetta scattano le semifinali, «Siamo pronti»

TERMOLI. Ci siamo, come preannunciato dal coach Gigi Marinelli, nell’intervista di metà settimana, l’Air basket Termoli debutta stasera, con la palla a 2 alle 19, al PalaSabetta, nella serie di semifinale della serie C, affrontando il Mosciano Basket, che ha eliminato la forte Magic Chieti, non solo, anche unica squadra corsara al PalaBcc di Vasto.

La città è in fermento, i tifosi tramite i social o a voce si stanno organizzando per sostenere la squadra e non farla sentire sola nemmeno un istante dei quaranta minuti previsti di gioco.

Anche la società, il presidente Manrico Pitardi, il Ds Gianni Di Vico, il direttore generale Basso Lanzone, lo stesso coach Gigi Marinelli, ma anche i ragazzi stessi consapevoli del compito gravoso che li aspetta oggi e in questa settimana si sono preparati mentalmente e fisicamente intensamente.

Non ci sono problemi fisici, a parte il capitano Silvio Marinaro, che davvero si meritava di giocare questa parte di stagione invece una spalla galeotta lo ha messo fuori causa.

C’è tanta serenità nel gruppo è questo è positivo, loro hanno promesso come sentirete da Mario Caresta e dallo stesso Manrico Pitardi.





C’è bisogno di un supporto straordinario, affollando i gradoni del PalaSabetta, al quale si potrà accedere pagando la cifra di 5 euro, le note di cronaca ci dicono anche di una presenza di tifosi ospiti, a Termoli hanno ricevuto la richiesta di oltre 30 posti.

L’obbiettivo è vincere e poi chiudere il discorso in gara 2, evitando scivoloni in trasferta come avvenuto a Teramo.