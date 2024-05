Tre quarti a contatto e poi l'Air Termoli dilaga, a Mosciano si va per chiudere la serie

TERMOLI. Buona la prima, debutto vincente nella serie di semifinale play-off al PalaSabetta, nel campionato di serie C per l'Air Termoli, che batte 83-64 l'Olimpia Mosciano, avvicinando la finale.

Mercoledì prossimo potrebbe chiudersi già in trasferta questa pratica, ma occorrerà comunque attenzione in ogni fondamentale.

Nonostante i 19 punti di divario alla sirena dell'ultimo quarto, il Mosciano si è confermato un osso davvero duro, sono sempre stati vicinissimi nei primi tre quarti, poi come spesso accaduto nell'ultima frazione i ragazzi di Marinelli, forti di una condizione atletica più resistente, prendono il largo e vanno a vincere.

Forse per l'importanza della posta in palio, i ragazzi di coach Marinelli hanno commesso molti errori di precisione sotto canestro e non solo, ma poi alla distanza la classe di gran parte del quintetto ha fatto la differenza: Tersillo, Rupil, l'intramontabile Suriano, Mario Caresta, su tutti.

