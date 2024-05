Dominano e vincono: ecco i ragazzi della Molise Basket Young

TERMOLI. Durante l’intervallo lungo della partita gara 1 semifinale di play off, tra Air Basket Termoli e polisportiva Olimpia Mosciano, c’è stata la presentazione della squadra giovanile della Molise Basket Young che ha dominato e vinto con qualche giornata di anticipo il suo campionato Under 19 Abruzzo e Molise.

18 partite giocate e vinte, come un rullo compressore. Quattro di questi giocatori, allenati da Pezzella, hanno già calcato il parquet di serie C Unica. La Molise basket Young è la cantera della prima squadra. E la crescita è il frutto di un lavoro intelligente e lungimirante.

Domenica il PalaSabetta era pieno come un uovo. Daniele Cappella ha segnato pure un canestro nei 4 minuti della sua presenza in campo. Morale della favola, se l’esito sull’immediato dei play off rimane ancora incerto per la prima squadra, il futuro più lungimirante è già stato tracciato con questi ragazzi.

