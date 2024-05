Una sfida per salire in serie B, la finale play-off tra Air basket Termoli e Vasto

TERMOLI. Come abbiamo riportato stamani, nella serata di ieri l’Air Basket Termoli ha superato le semifinali contro l’Olimpia Mosciano, vincendo gara 1 e gara 2, approdando in finale playoff per salire in Serie B! Stesso successo anche per la GeVi Vasto Basket, che chiude la serie 2-0 contro la Nova Farnese Campli.

Poco da fare dunque contro le due squadre che hanno, ora possiamo dirlo, dominato il campionato di Serie C Abruzzo-Molise, che hanno già regalato partite di spessore nel corso della regular season e della fase orologio e che si vedranno nuovamente contro in una finale tanto inedita quanto spettacolare.

Per tanti, fin dall’inizio, i destini delle due formazioni erano destinati a incrociarsi, a sfidarsi e a lottare per la promozione diretta in Serie B Interregionale.

«Ma ora ci siamo davvero, ora più che mai abbiamo un sogno nel cuore», il monito dalla società termolese, che ufficializza il calendario della finale:

Gara 1 domenica 26 maggio, al PalaBcc di Vasto;

gara 2 mercoledì 29 maggio, al PalaSabetta di Termoli;

eventuale gara 3 domenica 2 giugno al PalaBcc di Vasto.