Air basket, cresce l'attesa per la finalissima

TERMOLI. Gianni Di Vico dirigente sportivo Air Basket Termoli è gasatissimo per questo imminente e importantissimo appuntamento che aspetta la sua squadra per domenica prossima, in gara 1 della finale Play Off che ci vedrà impegnati al meglio di tre partite con Vasto Basket ormai avversario storico di Termoli.

Gianni siamo arrivati al momento tanto atteso, la finale, quali sensazioni?

«Il lavoro paga e la squadra ha quel che si merita La società ha messo loro a disposizione ciò che serviva e hanno centrato l’obiettivo rendendoci orgogliosi»

Come vedi questo confronto con Vasto?

«Sarà una battaglia di sicuro, due squadre con caratteristiche diverse, sappiamo che possiamo avere la meglio solo avendo più attenzione in ogni fase di gioco su quelle che sono state le nostre lacune nei confronti precedenti, quali rimbalzi, palle perse e percentuale ai tiri liberi, dove loro hanno fatto la differenza nelle tre partite in stagione».

Come si affrontano questi momenti dal punto di vista societario? «Semplice, continuando a lavorare. Mentre sul campo i protagonisti saranno staff tecnico e atleti, noi stiamo già pensando alla prossima stagione e abbiamo intenzione di giocare in una categoria superiore. A breve, infatti, definiremo le date di un Summer league a 4 o 6 squadre da fare a Termoli, per valutare i giovani sui quali poter lavorare nel prossimo futuro».

Cosa si aspetta da gara 1?

«Quello che mi aspetto da tutte le gare della serie, vale a dire correttezza sul campo e sugli spalti e tanta adrenalina. Inoltre, sarà molto importante avere direttori di gara all’altezza di una finale e non sarei contento se dovessero essere tutelati a prescindere. Questi ragazzi vanno elogiati, rispettati e sostenuti da tutti, insieme al coach e al suo staff, i quali hanno dimostrato grandi valori e rispetto per la città».

L’attesa si fa sempre più spasmodica in vista di gara 1 per domenica 26 maggio 2024.

Galleria fotografica