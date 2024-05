Airino basket sconfitta nella gara 1 di finale play-off

TERMOLI. Gara 1 finale divisione Regionale 2

L'Aquila 2K5 79

Airino Termoli 50

Va in archivio gara 1 di finale, con una L'Aquila devastante offensivamente nei primi due quarti, e in controllo nei restanti due.

Primo quarto di studio e poi D'Ippolito azzanna la partita con quattro soluzioni offensive che portano al primo break che sembra un K.O. Tecnico con gli adriatici troppo insufficienti e confusi in attacco.

Con un meno 26, da ricucire, Davico e & Co nel terzo quarto si affidano ad orgoglio e difesa, e un passo alla volta provano a rimettersi in linea di galleggiamento, vincono il parziale e vedono un po' di luce. L'Aquila non toglie mai le mani sul volante, e il quarto quarto, dopo i primi 5 minuti di sofferenza dove i Gialloblù rimangono in scia della doppia cifra di svantaggio, li vede allungare nei tre minuti finali dove lo starting five dei Gialloblù sono fuori ormai per falli. Ora occhi puntatai su gara 2 che si giocherà domenica 26 maggio alle 19.30 presso il Palasabetta. Obiettivo è riuscire a portare la serie a gara 3 e sarebbe la prima sconfitta stagionale della squadra dell'Aquila che al momento è imbattuta.

L'AQUILA: D'lppolito Mar. 28 D'lppolito Mat. 7 Miconi 14 Zaffiri 9 Di Biase 6 Ybema Garcia 3 Santucci M. 2 Marraffa 2 Baglioni 3 Garcia Peguero 3, Vannelli 2 Baglioni Al ne

All. Silvestri P.

TERMOLI: Gioia, Davico 20, Ardanese, Fanelli G.8 De Fenza 8 Fanelli M. 3 Barrasso 5 Lentinio 6 Marone,

All.: Coppola

ARBITRI: Casaccia e Gianfelice (Teramo)

Parziali: 18-10 47-21 54-38

NOTE: espulso per sommatoria di tecnico ed antisportivo Davico (Termoli).

Fallo tecnico a D'lppolito Mat.(L'Aquila).