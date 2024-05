Promozione in serie B, la Vasto Basket sfida Termoli

VASTO. La finale play off per la promozione in serie B, che vedra' il confronto tra la Gevi Vasto Basket e l'Air Basket Termoli, propone ancora una volta un decisivo derby tra Abruzzo e Molise.

L' Air Termoli, allenata dal bravo ed esperto coach Marinelli, ha terminato il suo ottimo campionato con 40 punti e al secondo posto in classifica generale, dietro la capolista Vasto Basket (48 punti). Nei play off, dopo essere stata costretta alla terza partita dall' ostico Teramo Basket, ha invece, in semifinale, superato autorevolmente l'Olimpia Mosciano.

Il roster del Termoli, oggettivamente completo, lunghissimo (rotazioni a 10) e pieno di talento, è stato costruito con un sapiente mix tra giocatori "di categoria", bravi ed esperti, e ragazzi piu' giovani, veloci e tecnicamente dotati.

Tra i primi da segnalare i due ex di turno che i tifosi vastesi ben conoscono e stimano: Silvio Marinaro, reduce da un recente infortunio e Sergio Rupil, che in questi play off "viaggia" a 20 punti di media a partita. Altri punti di forza del Termoli sono poi il play Caresta (13 punti di media), l'ala Suriano (10 punti di media) e il pivot Diomede. Tra i piu' giovani, oltre alla talentuosa guardia Tersillo, che garantisce 13 punti di media a partita, scendono spesso in campo anche le ali Grimaldi, Figueras e la guardia Canistro; mentre, di norma, meno utilizzati risultano l'esterno Cappella e l'altro pivot De Sousa.

Se è giusto ricordare che nelle tre precedenti partite di campionato la Gevi Vasto Basket ha sempre battuto l'Air Basket Termoli, è assolutamente doveroso aggiungere subito e sottolineare che, allo stato delle cose, il passato non conta piu' niente. Verità che ben conoscono coach Cazzorla e tutti i suoi giocatori impegnatissimi in questi giorni a prepararsi al meglio per questa sfida finale.

Solo tale determinata concentrazione potra' infatti permettere alla Vasto Basket di superare ancora una volta una squadra forte e temibile come il Termoli, vincendo le ultime due partite che la separano dalla meritata promozione in serie B.