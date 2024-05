Verso la finale play-off: Aperibasket con l'Air Termoli, a tu per tu con cestisti e dirigenti

TERMOLI. Si avvicina a grandi falcate il debutto dell’Air basket Termoli nella serie di finale play-off di serie C unica contro il Vasto basket Gevi.

In palio la promozione in serie B Interregionale, in concomitanza con gara 1 che si giocherà domani, domenica 26 maggio alle ore 19 a Vasto, presso il PalaBCC, siamo stati in compagnia della franchigia guidata dal coach Luigi Marinelli in una sorta Aperibasket per accompagnare con simpatia e passione la squadra i ragazzi e la dirigenza verso questo evento attesissimo.

Tutti sono consci delle difficoltà che incombono nell’incontrare la squadra vastese che è favorita dai pronostici, non foss’altro che ha condotto un campionato da leader, ma l’Air Termoli ha dimostrato di essere competitiva, nonostante si potrà contare solo su un match casalingo al PalaSabetta.

I ragazzi di Marinelli si stanno allenando bene, tutto procede per il meglio, sono tutti caricati a dovere in vista dell’impegno gravoso che li attende, ma questa è comunque una squadra che ci ha abituati agli exploit anche i più insperati quindi perché non pensare positivo, i pronostici spesso sono fatti per essere sovvertiti.

Sarà sicuramente una festa di sport.

In questo primo salottino girato con le immagini di Nicola Mastrogiuseppe, ospiti il presidente Manrico Pitardi, i giocatori Sergio Rupil, Simone Di Diomede, Matteo Grimaldi e il responsabile del sito Air Mattia Torraco, abbiamo voluto toccare con mano il termometro delle emozioni e l’indice di adrenalina mentre si avvicina sempre più l’esordio gara 1 con tutti loro.