Vasto basket supera l'Air Termoli di nove punti

TERMOLI. Termina 95-86 a favore del Vasto basket contro l'Air Termoli il primo confronto della serie di finale play-off per salire in serie B, giocato al PalaBcc di Vasto.

Nove punti di differenza, marcati soprattutto con errori sottocanestro.

Nulla è perduto, tuttavia, perché la squadra termolese contro i forti vastesi è stata in partita punto a punto per buona parte del match, poi però dall’inizio del terzo ma soprattutto nell’ultimo quarto è entrata in scena una sorta di sudditanza casalinga anche abbastanza palese dei due direttori di gara che hanno sempre tutelato le azioni di attacco spesso non regolamentari di Goran Oluic, ma questo però non ci fa disconoscere il fatto che la squadra termolese che era partita con il piede giusto e grande intensità nel primo periodo l’Air aveva conquistato anche un vantaggio 13-21, poi subito risucchiato tanto che il primo quarto si chiudeva 24-22. Cosi come anche nel secondo, si chiude 46-43, insomma un equilibrio che la dice lunga sul fatto che in sostanza le due squadre anche oggi hanno confermano che sono la massima espressione tecnica del campionato.

PalaBcc gremito come non mai, bisogna comunque riconoscere anche le molte imprecisioni dei ragazzi di Marinelli nei tiri, nelle palle perse, ecco molta differenza nel risultato finale possiamo dire che l’hanno fatta gli Mvp della gara il tremendo numero 22 Leonardo William Clark, piccolo di statura il play, ma un cecchino infallibile da 3 punti (26 in totale), come anche Gian Marco Ianuale con 24, lo stesso Gorna Oulic con 22; per il Termoli Sergio Rupil Del Risco con 17 e Mario Caresta con 15.

Ora l’Air si gioca tutto in gara 2 al PalaSabetta mercoledì prossimo alle 20.30 per cercare di andare a gara 3, eventualmente sempre a Vasto, ma dove se si andrà con un altro spirito soprattutto migliorando la mira e non perdere palloni importanti, è dimostrato che anche il Vasto è battibile ora testa a mercoledì e PalaSabetta stracolmo come lo era il PalaBcc, con ottima e rumorosa presenza di tifosi che nonostante soverchiati dai tanti vastesi si sono comunque fatti sentire.

