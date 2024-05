Air basket Termoli lancia la "Giornata Biancoazzurra"

TERMOLI. La società Air Basket Termoli, in vista della partita di mercoledì 29 maggio valevole per gara 2 della finale playoff contro la GeVi Vasto Basket, indice la “Giornata biancoazzurra”: un richiamo all’amore per i nostri colori, come segno caratteristico della fede sportiva che ci unisce ogni settimana.

Il prezzo del biglietto, unico e obbligatorio per tutti (minorenni compresi), resta confermato a 5 euro e sarà possibile acquistarlo in prevendita (fino ad esaurimento posti) da oggi, martedì 28 maggio alle ore 10 presso il Bar via Firenze o direttamente al botteghino del PalaSabetta prima della partita.

Anche i tifosi ospiti, cui sarà riservato un settore apposito, potranno acquistare i biglietti con le stesse modalità. La società auspica che quella di mercoledì possa essere una grande festa di sport, con un tifo caloroso ma leale da ambo le parti e un grande spettacolo in campo.