Airino basket sconfitta in casa dell'Aquila

TERMOLI. Finisce, qui il desiderio dei Gialloblù dell'Airino di pareggiare e provare a ribaltare la serie di Finale di divisione regionale 2. Onore alla vincente della serie e del campionato Aquila bk 2k5. Il team abruzzese, per due stagioni consecutive chiude la regular season al primo posto, e in questa del 2023-2024 da imbattuto. Risultati che danno il gran valore del loro lavoro e anche al nostro che siamo passati da un ottavo posto, ad un quarto e una finale in due anni sportivi.

La cronaca della partita, vede un equilibrio in tutta la partita con un leggero vantaggio gestito dagli ospiti con le unghie. Gli ospiti sempre con dura difesa a Uomo che crea grandi difficoltà ai Gialloblù, che cercano di cambiare la tatticamente nel terzo quarto vinto di due punti, fino ai due minuti finali dove si prova ad accorciare, ma la giornata dal perimetro è pessima.

Applausi per tutti, in primis ai nostri ragazzi "Invisibili" che lottano e sudano per i nostri e i colori di questa città, ai piccoli mini atleti e alle loro famiglie accorse in questi mesi a sostenerci. Possiamo solo dire arrivederci alla prossima stagione...to be continued

Airino

Gioia 2 Davico 7 Fanelli G.14 De Faenza 4 Fanelli M.2 Cau 6 Barrasso 5 Lentinio 6 Silos ne Marone, Benaduce 4

All. Coppola

2k5 l' Aquila

D'Ippolito M. 20 D Ippolito M.9 Miconi 7 Zaffiri 1 Di Biase 17 Ybema 2 Santucci 4 Marraffa, De Nuntiis ne Baglioni, Garcia, Vannelli,

All Silvestri

Arbitri: Masci P. &

Mastrocola di Chieti

Note: Tecnico alla panchina Airino

Parziali

14/19

30/36(16/17)

40/44(10/8)

50/60(10/16)