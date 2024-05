D-day al PalaSabetta: l'attesa per la sfida Air Termoli-Vasto nell'aperibasket

AperiBasket finale playoff - 2^ puntata

TERMOLI. D-day al PalaSabetta, per il derby adriatico, decisivo, per le sorti termolesi della finale play-off di serie C.

Dopo la sconfitta di domenica a Vasto, i biancoazzurri di coach Marinelli hanno la possibilità di riportare la serie in parità e riprendere in mano le sorti della finale playoff per la promozione in Serie B Interregionale.

Questa volta dalla loro parte avranno il grande pubblico del PalaSabetta, pronto a sostenerli fino alla fine come dimostrato dalla prima partita di questa splendida stagione. In ogni caso, sarà l’ultima grande sfida casalinga per i termolesi, che in caso di vittoria si giocheranno il tutto per tutto nella fatidica gara 3 nuovamente a Vasto.

Secondo appuntamento della rubrica creata in collaborazione con l’Air basket Termoli e Termolionline, in occasione della finale play-off per la promozione in serie B Interregionale questa sera al PalaSabetta gara 2 dopo la sconfitta per 9 punti a Vasto in gara 1, questa sera si cercherà da parte della squadra termolese di andare a gara 3 che vorrebbe dire che si è vinto gara 2.

Questa sera ci sarà bisogno di due cose fondamentali per vincere o quanto meno tentare di vincere, la squadra concentrata e su di giri e poi i tifosi con il loro incitamento che dovrà spingere i giocatori verso la vittoria gara 2.

Certo c’è da fare i conti con il forte Vasto Basket e stare attenti soprattutto a tre indiavolati giocatori Clark, Ianuale e Oluic.

Nella seconda puntata di Aperibasket ci saranno come ospiti i giovani giocatori Antonio Canistro, Gioele Figueras e l’esperto pivot Mario Caresta, come il direttore generale Basso Lanzone.

C’è molta tranquillità è fiducia in loro per tentare di andare a gara 3, in questi 3 giorni il coach ha spiegato, ha fatto vedere il film della partita di Vasto facendo capire ai suoi ragazzi dove hanno commesso errori che dovranno evitare stasera di ripetere, il Vasto è forte su questo siamo tutti d’accordo, ma non è imbattibile anzi, i ragazzi devono ripensare ai primi due quarti di Domenica quando il Vasto grazie alla nostra partenza intensa e convinta della gara, li abbiamo messi in seria difficoltà toccando il massimo vantaggio 21-13 un più 8 che purtroppo anche un po’ per demeriti propri non è stato consolidato.

Stasera bisogna migliorare in questi aspetti, concentrazione, precisione sui tiri da 3 e sui tiri liberi un vero tallone d’Achille 12 tiri liberi falliti spiegano i 9 punti di distacco alla sirena del quarto tempo che hanno deciso il risultato, vi aspettiamo al ‘PalaSabetta ore 20.30 per scrivere la storia.