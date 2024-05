Verso la sfida del PalaSabetta: l'intervista al coach dell'Air Termoli Gigi Marinelli

Parla il coach dell'Air basket Gigi Marinelli

TERMOLI. Cresce l'attesa per la partita di questa sera al PalaSabetta, dove l'Air Termoli affronterà in gara 2 della finale play-off del campionato di serie C il Vasto basket. Incontro decisivo, perché potrebbe portare (o meno) a disputare la bella di domenica prossima al PalaBcc.

Michele Trombetta, con la collaborazione tecnica di Nicola Mastrogiuseppe, ha intervistato il coach del quintetto termolese, Luigi Marinelli.