Air basket Termoli-Gevi basket Vasto 85-75, si va alla bella

TERMOLI. L’Air Basket Termoli riprende in mano le sorti della finale con una vittoria magistrale davanti a un pubblico magistrale. Gara 2 condotta come mai prima d’ora contro la corazzata abruzzese e biancoazzurri che dimostrano di volere e meritare la Serie B quanto la diretta concorrente, riaccendendo un sogno mai spento nei cuori di tutti. Vittoria strameritata dopo una partita giocata con orgoglio e determinazione. Serie in parità e gara 3 che si giocherà al Pala BCC domenica 2 giugno.

Parziali: 23-22, 47-40, 70-59, 85-75,