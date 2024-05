Air basket Termoli: si va a gara 3 sognando la serie B

TERMOLI. Si va a gara 3 domenica prossima a Vasto e, da quella gara, deve uscire la squadra che accederà al campionato di serie B Interregionale.

Il miglior basket di questa stagione lo hanno fatto loro, le due degne antagoniste e finaliste.

L’Air, in questa finale play off, ha già ottenuto due risultati su 3, quello di essere giunti a giocarsi la promozione per la categoria superiore e quello di non avere dato la possibilità al Vasto Gevi di venire a vincere il campionato a casa Termoli.

La vittoria di ieri sera ha dato adito a qualche rimpianto per quello che è accaduto, invece non è successo a Vasto domenica scorsa.

Infatti, la squadra termolese a Vasto, per metà incontro, ha giocato alla pari se non meglio dei vastesi, poi nel terzo e quarto tempo è venuta un po’ meno. Ieri sera, imparata la lezione impartita da coach Marinelli, i ragazzi hanno chiuso in vantaggio tutti e 4 i tempi.

10 punti di distacco.

In questa gara 2 il top score è stato Mamba Rosso Matteo Tersillo con 22 punti personali, Ad inizio partita ci aveva fatto tremare per un colpo duro ricevuto alla caviglia, ma poi dopo le cure del dottor Santoro, è tornato in campo ed ha fatto la differenza. Anche Sergio Rupil Del Risco ha segnato 20 punti, prova maiuscola del giovanissimo Gioele Figueras con 14 punti, lui ha segnato i primi due punti della partita.

Per quanto riguarda gli ospiti il solito Clark con i suoi 24 punti ma questa volta ha peccato almeno con quelli da 3 e ha segnato molti tiri liberi, Oulic pure lui all’altezza con 19. Chi, invece, ha deluso parecchio è Ianuale che ha messo palla in canestro per soli 7 punti.

Ieri sera a vincere non è stata solo la squadra ma anche e soprattutto il gran pubblico, il sesto uomo in campo, che non ha mai smesso di incitare l’Air.

Marinelli dovrà ricaricare psicologicamente i suoi ragazzi. Ora bisogna battere il ferro finché è caldo, non possiamo farci portare via la vittoria sotto il naso.

