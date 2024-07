Salvatore Coppola "Allenatore Benemerito", il riconoscimento della Fip

TERMOLI. A Salvatore Coppola arriva un riconoscimento meritato: quello di "Allenatore Benemerito".

«Riconoscere è un fare quotidiano nell'allenamento. "Riconoscere" un valore, per la crescita dei ragazzi e delle ragazze che entrano in palestra, sintetizza il ruolo che abbiamo. In questi mesi passati la federazione attraverso la segnalazione del Cna ha inteso nominarmi "Allenatore Benemerito" con queste motivazioni "..in Riconoscimento della Tua opera in favore dello sviluppo e dell'immagine della Pallacanestro, e tale riconoscimento vuole rappresentare un attestato di gratitudine da parte dell Fip nei Tuoi confronti.

Queste parole importanti mi hanno ricordato un'esperienza vissuta casualmente durante gli europei di basket femminili a Belgrado di qualche anno fa, dove sui campi (ne ho contati 12) del KK Partizan c'era un "Allenatore Esperto" coadiuvato da uno più giovane. Attraverso quella immagine di giovani atleti che si allenavano e di giovanissimi che assistevano, potevi vedere il "Riconoscere" e la loro "Riconoscenza" per il sapere Trasferito a loro. Questa immagine che sintetizzava l'argomento è stato oggetto di un lungo colloquio, con i miei compagni di viaggio, Mario e Rosario che convenivano con Me sull'importanza di questo aspetto Questo riconoscimento, mi ha fatto sentire come il 'Coach Esperto" a cui veniva "Riconosciuto" il suo Fare».