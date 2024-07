Air basket Termoli ripescata ufficialmente in serie B

TERMOLI. Pur sfuggita di pochissimo sul campo, la serie B arriva lo stesso in casa Air basket Termoli.

Era nell'aria, se ne parlava fin dal giorno dopo la partita di finale tra Vasto e Termoli, la prossima stagione l'Air Basket dopo la richiesta ufficiale, viene ripescata e quindi giocherà la serie B Interregionale.

Una bella vetrina per i Termolesi se nel calcio non riusciamo ad andare in serie C da sempre, addirittura con il Basket siamo in serie B.

In autunno Termoli arriveranno tifosi di squadre di città importanti, una bella vetrina come dicevamo con Gino Marinelli magnifico condottiero in questa affascinante avventura.