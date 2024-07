Air basket Termoli in serie B: «Oggi è un giorno di festa»

TERMOLI. La notizia del ripescaggio ufficiale in serie B per l'Air basket Termoli sta mietendo consensi e interazioni, a conferma della grande passione cestistica che si radica anno dopo anno, in città.

Il primo commento social alla notizia data oggi è di Pierfrancesco Citriniti, che si conferma acuto osservatore di ciò che avviene sulla costa termolese.

«Oggi è un giorno di festa, un giorno in cui il cielo della nostra amata città brilla di una luce nuova, quella della serie B di basket. Un traguardo che non è solo un risultato sportivo, ma il frutto di un progetto intriso di amore e dedizione, un progetto che ha trovato nel cuore di Manrico Pitardi e del team dell'Air Basket Termoli i suoi più ferventi sostenitori. In questo cammino, abbiamo visto crescere un sogno alimentato da un amore incondizionato verso lo sport, un desiderio ardente di riportare a Termoli quei lustri che da troppo tempo attendevamo. Manrico Pitardi, con la sua incrollabile determinazione e visione, rappresenta il simbolo più puro di appartenenza e dedizione al nostro territorio. Lui, insieme a tanti altri, ha avuto il coraggio di credere in qualcosa di grande, di seminare con pazienza e sacrificio, e ora finalmente raccolgono i frutti di questa straordinaria avventura.

Manrico è un marchio di fabbrica di eccellenza, di visione ampia e di ciò che si può raggiungere con lealtà e perseveranza. Grazie a lui e al team dell'Air Basket, una nuova era di passione e amore puro si apre per Termoli. Ora, il nostro basket può finalmente alzare la voce sui campi più importanti, portando il nome della nostra città sotto i riflettori che merita. In questo giorno speciale, Termoli risplende di una nuova luce, una luce che dobbiamo tutti impegnarci a preservare e proteggere. È il compito della nostra comunità ammirare, supportare e ringraziare questi uomini e donne che hanno dedicato il loro tempo e la loro passione affinché tutto questo potesse accadere.

Non diamo mai per scontato nulla: ciò che oggi celebriamo può durare nel tempo solo se insieme ci ricordiamo di accudirlo e proteggerlo. Un grazie di cuore a Manrico e a tutto lo staff dell'Air Basket per aver scritto una nuova pagina di storia sportiva termolese. Grazie per averci permesso, dal prossimo anno, di essere una comunità ancora più unita e forte. E ora, tutti in campo ad allenarvi e la comunità intera al palazzetto, a tifare e supportare questo trionfo. Lo sport è vita, e oggi Termoli vive ancora di più. Grazie, Manrico».