«Un regalo per la città, saremo sempre più ambiziosi»

TERMOLI. Quella di ieri, sul ripescaggio ufficiale in serie B dell'Air basket Termoli, è stata tra le notizie più lette. Non v'è dubbio, interazioni meritate così come la promozione, per una società giovane capace di affermarsi in un periodo oltretutto non facile, perché gli anni di riavvio dell'attività agonistica post pandemia ha mietuto anche diverse defezioni nel mondo sportivo.

Tenacia e attaccamento al territorio, senza dubbio, col presidente Manrico Pitardi che ha così commentato il salto di categoria: «Un regalo per la città».

«Questo in sintesi il significato della partecipazione al prossimo campionato di serie B che vedrà impegnata l'air basket ancora targata Italiangas calcare i parquet del girone a Sud con le compagini pugliesi alle quali si aggiungono Matera e Benevento.

Il grande senso di appartenenza del pubblico, l'entusiasmo e le capacità organizzative e strutturali della società hanno permesso il salto di categoria, il sostegno delle aziende e dell'amministrazione comunale daranno inoltre linfa ad un'Air basket sempre più ambiziosa», queste le parole del presidente Pitardi.