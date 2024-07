Il coach Gigi Marinelli riconfermato sulla panchina dell'Air basket Termoli

TERMOLI. Il sentore era già nell'aria, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale e dopo aver brillato in regular season, sfiorato la promozione in gara 3 nella finale playoff, Luigi Marinelli siederà ancora sulla panchina della Air Basket Termoli nella stagione 2024/2025, nel campionato di serie B interregionale, dove nel frattempo la franchigia adriatica è stata ripescata.

A Gigi vanno tutti i nostri migliori auguri di buon lavoro, di seguito il comunicato stampa della società:

“Una conferma avvenuta in continuità, con una grande stima reciproca - afferma il Direttore generale Basso Lanzone, Gigi è con noi da solo un anno, raccogliendo vittorie e soddisfazioni e Merita di essere il nostro primo allenatore, per le capacità umane e professionali che ha dimostrato in campo e fuori. Per la nostra realtà sportiva è inoltre un orgoglio poter avere a capo dello staff un tecnico del territorio. Questo dimostra la passione e la dedizione che c’è intorno al basket Termolese, uno stimolo per continuare a lavorare sodo.

Il DS Di Vico Commenta: abbiamo fatto un enorme sforzo economico, ma sicuramente abbiamo con noi anche quest’anno il migliore coach del girone.

Anche il dirigente Tony Mileti ha espresso parole importanti per la nomina di Coach Marinelli “E’ un allenatore che ha la nostra massima stima per quello che ha fatto lungo una carriera costellata di successi ma anche e soprattutto perché è una persona che sposa dei progetti e che sa lavorare molto bene coi giovani. Di sicuro quella di andare forte su di lui non è stata una scelta di ripiego: ingaggiamo uno dei migliori allenatori del nostro campionato”.

È la volta del Team Manager Marko Micevic: “Ci speravo nel rinnovo di coach Marinelli che reputo, aldilà delle valutazioni tecniche, il migliore anche sul lato umano. Ci permetterà di lavorare al meglio anche in momenti difficili e di affrontare i problemi con tranquillità”.