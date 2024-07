L'abbraccio di coach Marinelli ai tifosi e all'Air basket Termoli: «La sfida e il sogno riprendono»

TERMOLI. Prime parole del coach Marinelli dopo la sua riconferma sulla panchina dell'Air Basket Termoli, il tecnico si è espresso pubblicamente, appena apposta la firma sul contratto:

“Bellissimo essere ancora a Termoli insieme a Voi! Mi conoscete molto bene per sapere quanto significhi per me.

Ringrazio innanzitutto il presidente Manrico Pitardi, per aver reso possibile una volta di più la mia presenza in città, dotato di quel raro entusiasmo e quella carica, mitici i suoi discorsi in spogliatoio fatti sempre con il cuore!

Ringrazio il direttore Generale Basso Lanzone, perché oltre il grandissimo affetto, ci unisce una stima profonda sia umana sia professionale!

Il direttore ha lavorato duramente in queste ultime settimane per supportarmi confrontandosi quotidianamente sull’Italiangas Air Basket Termoli che verrà, impegnato a mantenere la rotta giusta su tutti gli obiettivi da perseguire attraverso i valori in cui crediamo.

Sarà per me motivo di orgoglio poter condividere il progetto Air con un dirigente abile come il direttore sportivo Gianni Di Vico con il quale stiamo condividendo quotidianamente la campagna acquisti, con piacevoli discussioni sul basket giocato e di cui conosco l’impegno fondamentale profuso nel primo anno sportivo dell’Air Basket.

Il mio pensiero adesso corre ai ragazzi, sono felicissimo di potere riprendere il lavoro tecnico con dei giocatori che hanno fatto vivere grandi gioie agli sportivi con le loro giocate: " Ragazzi riprendiamo da dove abbiamo lasciato e torniamo ad inseguire il sogno su quel parquet! "

A tutti i nostri tifosi, sento di volerli abbracciare come dopo una grande vittoria! La sfida e il sogno riprendono. Forza Air Basket, forza Termoli sempre!»