Air basket Termoli: confermato il playmaker Mario Caresta

TERMOLI. Un'altra importante riconferma in casa Air basket Termoli: Mario Caresta vestirà ancora i colori biancazzurri.

Il play classe 1996 non ha bisogno di presentazioni. Caresta è stato indubbiamente uno dei pilastri del successo della scorsa stagione cestistica, uno dei “big” che ci ha fatto sognare fino agli ultimi secondi in finale playoff. Per questo riconferma meritata e ruolo centrale nelle trame di gioco di coach Marinelli.

“Sono contento e onorato di avere la possibilità di poter indossare di nuovo la maglia dell’Air Basket Termoli, questa volta in una categoria superiore. La città e la società meritano questo salto di categoria, non vedo l’ora di poter riabbracciare i vecchi volti, di conoscere i nuovi e di tornare a Termoli. Ci vediamo prestissimo, sempre forza Air!”