Lorenzo Cherubini firma con l'Air basket Termoli

TERMOLI. Continua il mercato dell'Air basket Termoli, in arrivo Lorenzo Cherubini.

Cresciuto nelle giovanili di Pallacanestro Reggiana e Moncalieri Basketball, con cui esordisce in Serie B, fa esperienza anche a S.S. Felice Scandone Avellino 1948 prima dell’approdo in Toscana con la Synergy Basket Valdarno, in cui si mette in mostra con ben 17 PPG.

Ad inizio 2022 il suo passaggio a Herons Basket Montecatini, dove contribuisce alla vittoria nei Playoff e, dunque, alla promozione in Serie B, poi da gennaio 2023 con l’Olimpia Legnaia, dove contribuisce ancora ad una promozione in Serie B.

“Felice della chiamata di Air Termoli. Serietà, passione e un caldo tifo mi hanno subito colpito. Il programma di consolidamento e crescita sono stati i feedback giusti per trovare l’accordo.

Sono pronto a buttarmi a capofitto nella realtà Air!"