Campagna abbonamenti dell'Air basket Termoli al via: altri tre atleti in squadra

Campagna abbonamento dell'Air basket Termoli al via

TERMOLI. «La Serie B Interregionale sta per iniziare. Sostieni la squadra della tua città. Quest’anno saremo inseparabili». Inizia con questo messaggio la campagna abbonamenti 2024-2025 dell’Air basket Termoli, tessere disponibili dal 20 agosto. «Preordina ora. Contattaci sui nostri canali social scrivendoci i tuoi dati (nome, cognome, numero di telefono e mail)».

Intanto, il roster si rafforza con l’arrivo del lituano Simas Raupys. L’ala forte lituana classe 1994, ex Promobasket 2003, Marigliano e Vasto Basket con 20,5 punti di media a partita approda a Termoli per dare man forte ed esperienza alla formazione biancoazzurra nella prossima stagione. “Sono felice dell'opportunità di far parte dell'Air Basket Termoli. Soprattutto spero di aiutare la squadra il più possibile e che la squadra riesca ad accontentare i tifosi con vittorie e momenti memorabili! Non vedo l'ora di incontrare tutti e affrontare insieme le prossime sfide sul campo da basket! Ci vediamo molto presto!”

A essere riconfermato anche Matteo Grimaldi. La giovane promessa pugliese nella scorsa stagione si è dimostrata una vera e propria rivelazione. La società è lieta di annunciare la riconferma dell’ala forte classe 2004. “Speravo fin da subito di essere riconfermato soprattutto per il calore che Termoli ha saputo dare fin dal primo giorno. Sarà un piacere lottare ancora per questi colori e non vedo l’ora di ricominciare”.

Infine, messo a segno anche un altro colpo, in biancoazzurro Martin Klarin. Classe 2005 croato, ala grande di ruolo e di fatto (dati i suoi 201 cm di altezza) sarà a disposizione di coach Marinelli nella prossima stagione cestistica dopo aver militato nei campionati croati con KK Sibenka e KK Cibona. “Sono molto entusiasta di giocare per l’Air Basket Termoli. Voglio ringraziare il mio manager Juran e lo staff del club per avermi portato qui. Vengo con l’impegno per l’apprendimento continuo e lo sviluppo personale, sia dentro che fuori dal campo, sono pronto ad abbracciare la cultura e i valori del club. Non vedo l’ora di incontrare e lavorare con gli allenatori, lo staff e i compagni, sono fiducioso che daremo tutto in campo per vincere”.

