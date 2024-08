Il pivot Obinna Raphael J. all'Air basket Termoli, conferma anche per Alessio Pitardi

TERMOLI. Nuovi ingaggi in casa Italiangas Air Basket Termoli. Arriva sulla riva dell’Adriatico Raphael Obinna Nwokoye, pivot che darà spessore al quintetto biancoazzurro dopo aver disputato nelle ultime 5 stagioni campionati di Serie B Interregionale e B Nazionale

“Sono molto contento di poter far parte del progetto dell’Air Basket Termoli, consapevole che con l’aiuto dei compagni, staff e soprattutto dei nostri tifosi potremo toglierci delle grosse soddisfazioni quest’anno. Ci sarà tanto lavoro da fare ma non vedo l’ora di cominciare! Ci vediamo al palazzo!”

In precedenza, Alessio Pitardi, playmaker classe 2007 prodotto del settore giovanile, anche quest’anno farà parte del progetto Air Basket sia come perno centrale dell'under 19 gold sia nel roster della Serie B Interregionale. La società vede in Alessio uno dei perni per il futuro cestistico dell'Italiangas e continua a lavorare per la crescita dei propri giovani.

“Sono molto contento e super motivato per questa nuova opportunità che mi è stata data, parteciperò per il secondo anno di fila ad un campionato con i senior ma questa volta in un livello ancora superiore, non vedo l’ora di ricominciare, conoscere i compagni nuovi e riabbracciare i “vecchi”, un grande saluto ai tifosi e sempre forza Termoli!”