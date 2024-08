Un messaggio speciale, l'Air basket Termoli saluta Claudio Suriano

TERMOLI. Tra i tanti cestisti confermati o in arrivo nel roster dell'Air Termoli basket, non ci sarà in serie B Claudio Suriano, come rivela la società termolese: «Quest’anno, purtroppo, dovremo fare a meno delle preziose prestazioni di Claudio Suriano, i cui impegni lavorativi non si conciliano con i due allenamenti giornalieri previsti dal coach e dal preparatore per il prossimo campionato di Serie B».

Queste le parole del direttore generale Basso Lanzone:

“A nome dell’Air Basket Termoli, di tutto il nostro team e staff, dei nostri tifosi e sponsor e dell’intera città di Termoli, desidero esprimere la nostra più sincera gratitudine a Claudio Suriano per il suo straordinario contributo alla nostra società nelle ultime stagioni. La passione, l’abilità, l’energia e la voglia di vincere che Claudio ha portato in campo ci hanno accompagnato in ogni campionato. È stato, sotto molti aspetti, il leader ispiratore della nostra squadra e della nostra comunità. Vederlo festeggiare con il pubblico dopo ogni partita è stato un momento indimenticabile per tutti coloro che hanno a cuore questa squadra.

Ma, cosa ancora più importante, desidero ringraziare affettuosamente “U Professor” a nome di tutte le persone, giovani e meno giovani, che hanno avuto la fortuna di essere toccate dal suo talento, sempre dimostrato con umiltà e senza cercare riflettori. Claudio Suriano rappresenta ciò a cui ogni atleta professionista dovrebbe aspirare.

Gli auguriamo un successo straordinario in ogni impresa futura, specialmente in questo nuovo capitolo della sua carriera. Per celebrare il suo contributo, stiamo organizzando una festa in suo onore durante il terzo Memorial “Caputo”, che si terrà il 22 settembre, dove avrà l’opportunità di salutare i tifosi e la società.

È chiaro che, vista la sua esperienza, non escludiamo in futuro un suo coinvolgimento in un ruolo dirigenziale”.

Il saluto del Presidente, Manrico Pitardi: “Claudio Suriano ha condiviso con noi cinque stagioni memorabili, durante le quali ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Club. Grazie al suo impegno e alla sua dedizione, ha contribuito in maniera determinante alla crescita dell’Air Basket Termoli, portando con sé una mentalità vincente che ha permeato tutta la squadra. La sua capacità di lavorare in palestra con disciplina e passione ha aiutato a costruire una cultura del lavoro che continuerà a influenzare il nostro team negli anni a venire.

Claudio non è stato solo un grande giocatore, ma anche un esempio di professionalità e lealtà dentro e fuori dal campo. I successi storici che abbiamo raggiunto insieme sono anche il frutto del suo contributo, sia come atleta che come uomo. Per questo motivo, Claudio resterà sempre parte della famiglia dell’AIR Basket Termoli. La sua presenza ha significato molto per la società, per la squadra e per i nostri tifosi, e il suo nome sarà sempre associato a un periodo di grande orgoglio per tutti noi.

Vogliamo ringraziare di cuore Claudio per tutto ciò che ha fatto, e non solo per le sue prestazioni sul parquet, ma anche per l’impatto positivo che ha avuto su tutti noi. Gli auguriamo il meglio per il futuro, sicuri che continuerà a brillare anche nel prossimo capitolo della sua carriera. Qui a Termoli, Claudio avrà sempre una casa e una famiglia pronta ad accoglierlo. In bocca al lupo, Claudio!”