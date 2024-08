L'Air basket Termoli dà il via alla stagione e consegna la tessera numero 1 al Governatore

La consegna della prima tessera al presidente della Regione Roberti

TERMOLI. Il 2024-2025 si preannuncia come una stagione di grandi sfide e speranze per l'Air Basket Italiangas Termoli, squadra che ha saputo farsi strada nel panorama cestistico italiano con determinazione e passione.

In un clima di entusiasmo crescente, si è svolta una cerimonia intima, ma significativa, che segna l'inizio di questa nuova avventura: la consegna dell'abbonamento N° 0001 al Campionato di Pallacanestro Serie B Interregionale Girone G.

A ricevere questo simbolico riconoscimento è stato l’ingegner Francesco Roberti, presidente della Regione Molise, direttamente dalle mani del presidente dell'air Basket Italiangas, Manrico Pitardi, e del direttore generale, Basso Lanzone. Questo gesto rappresenta non solo un segno di gratitudine verso le istituzioni che sostengono lo sport locale, ma anche un auspicio di successi futuri per la squadra e per tutto il movimento cestistico molisano.

Durante la consegna, l’ingegner Roberti ha voluto esprimere personalmente il suo sostegno e il suo entusiasmo per la squadra: "L'Air Basket Italiangas Termoli ci ha regalato grandi emozioni e grandi risultati, portandoci in breve tempo al campionato di Serie B Interregionale. Un grande passo in avanti, spero inarrestabile per confermare il grande entusiasmo del pubblico molisano. In bocca al Lupo per tutti". Le parole del presidente della Regione Molise testimoniano il forte legame tra la squadra e il territorio, un legame che si è consolidato nel tempo grazie ai successi sul campo e alla passione dei tifosi.

La promozione in Serie B Interregionale non è solo un traguardo sportivo, ma anche un motivo di orgoglio per tutta la comunità di Termoli e del Molise, che vede nello sport un veicolo di crescita e di coesione sociale. L'abbonamento N° 0001 non è solo un numero, ma un simbolo del primo passo in una nuova avventura che coinvolgerà giocatori, staff tecnico, dirigenti e tifosi.

La speranza è che questa stagione possa regalare ancora più emozioni e che l'Air Basket Italiangas Termoli possa continuare a essere un punto di riferimento per lo sport molisano. Con il sostegno delle istituzioni e l'entusiasmo dei tifosi, l'Air Basket Italiangas è pronta a scendere in campo, con la consapevolezza di rappresentare non solo una squadra, ma un'intera regione. Il presidente Roberti, i dirigenti, i giocatori e tutti i sostenitori della squadra guardano con ottimismo al futuro, augurandosi che la passione e la dedizione possano portare a nuovi, grandi traguardi.