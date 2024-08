Il basket di Serie B approda al PalaSabetta, via al raduno

Il raduno dell'Air basket Italiangas Termoli

TERMOLI. Ripartono oggi gli allenamenti dell’Air Basket Italiangas Termoli.

Quest’anno, la formazione di patron Pitardi, parteciperà all’impegnativo campionato di serie B interregionale e il torneo cadetto inizierà tra poco più di un mese, il prossimo 29 settembre.

Nella giornata di ieri il raduno al PalaSabetta con i giocatori riconfermati, Caresta, Grimaldi, ,Canistro, Marinaro, Mamba rosso alias Matteo Tersillo, qualcuno come Suriano non presente giustificato e la nidiata di giovani della cantera MBYoung con il confermatissimo Alessio Pitardi già in bella mostra lo scorso anno, insieme a Claudio Mileti, Manuel Manes Gravina e Giannicolò Buonanno.

Nuovi acquisti in casa Air, il pivot Obinna Raphael Nwokoye, Lorenzo Cherubini guardia, Antonio Matera play guardia. Arriverà, invece, in giornata il giovane croato, 19 anni e 201 cm, come ala grande Martin Klarin.

Ad accoglierli la dirigenza con Manrico Pitardi, Basso Lanzone, Tony Mileti, Gianni DI Vico, Mattia Torraco e il primo fra tutti Gigi Marinelli, il coach della squadra che è apparso rilassato e contento.

Dopo un breve discorso di benvenuto e un piccolo conviviale da oggi pomeriggio si comincia a sudare al palaSabetta.

L’esordio è sempre più vicino. Il 29 settembre si gioca in casa con una delle pretendenti alla vittoria del campionato, il Monopoli.

Buon lavoro all’Air Basket Italiangas Termoli.

Galleria fotografica