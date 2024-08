Tre conferme importanti verso la serie B: Silvio Marinaro, Massimo Pezzella e Marko Mićević

TERMOLI. Air basket Italiangas Termoli già al lavoro al PalaSabetta in vista del campionato di serie B e in queste ore è giunta la notizia della conferma del capitano, Silvio Marinaro, fortemente voluta dalla dirigenza termolese, figlia della costanza e della dedizione oltre alla qualità mostrata dal giocatore nelle ultime stagioni.

Il capitano sarà a disposizione del coach dopo il recupero dall’infortunio subito alla fine dello scorso campionato, si prevede di poterlo recuperare per fine anno.

“Sono felice ed onorato di giocare per la dodicesima stagione consecutiva per questa città, diventata ormai casa mia. Ringrazio la società ed il coach per la fiducia e vi prometto che tornerò in campo il prima possibile. Sempre forza Air Basket Termoli! Il vostro capitano”.

Ma in casa Air altre riconferme arrivano e strameritate ecco che Gigi Marinelli si avvarrà come suo secondo ancora di Massimo Pezzella, quale primo assistente. “Siamo felici di annunciare che Massimo Pezzella sarà ancora al nostro fianco come 1° assistente di coach Gigi Marinelli per la stagione 2024!

Con una carriera che spazia dai parquet di Molise, Abruzzo e Puglia fino a ruoli importanti alla Virtus Termoli e all’Airino Basket, Massimo porta con sé un'incredibile esperienza, sia in prima squadra che nel settore giovanile. Dopo una pausa dal basket, torna con entusiasmo per guidare insieme a coach Marinelli la nostra squadra, con un occhio di riguardo anche per i giovani talenti.

Infine, ma solo in ordine cronologico, anche la conferma di Marko Mićević nel ruolo di team manager, un leader con esperienza e visione per la Serie B Interregionale.

Il 35enne ex cestista serbo, che ha giocato in tutte le categorie del basket italiano, continuerà a portare la sua vasta esperienza e la sua profonda conoscenza del gioco all'interno del team, in vista di un campionato che si preannuncia particolarmente competitivo.

Marko Mićević non è un nome nuovo per gli appassionati di basket italiano. La sua carriera da giocatore lo ha visto protagonista in alcune delle piazze più importanti del panorama cestistico nazionale, tra cui club storici e pluriscudettati come l’Olimpia Milano, la Fortitudo Bologna e la Mens Sana Siena. Ha inoltre indossato le maglie di squadre di rilievo come l’Eurobasket Roma, la Viola Reggio Calabria, la Fortitudo Roma, l’Amatori Pescara, accumulando una vasta esperienza che lo ha portato fino alla massima serie.

Dopo aver interrotto la sua carriera di cestista, Mićević ha scelto di continuare il suo percorso nel mondo del basket, passando dalla scena del parquet a quella dirigenziale. La scorsa stagione ha già dimostrato le sue qualità come Team Manager dell'Air Basket Italiangas Termoli, fornendo un contributo fondamentale alla squadra. La sua conferma per la prossima stagione non è quindi una sorpresa, ma piuttosto il riconoscimento del suo lavoro e della fiducia che il presidente e tutto il team ripongono in lui.

"Marko rappresenta un punto di riferimento per la nostra squadra. La sua conoscenza del basket, combinata con la sua capacità di gestione e la sua visione strategica, lo rendono il profilo ideale per guidarci in questo impegnativo campionato di Serie B Interregionale," ha dichiarato il presidente del club. "Siamo sicuri che, con lui al timone, possiamo affrontare le sfide che ci attendono con determinazione e ambizione."

Mićević, da parte sua, ha accolto con entusiasmo la conferma del suo ruolo, esprimendo la sua volontà di continuare a lavorare sodo per il successo dell'Air Basket Italiangas Termoli. "Sono grato per la fiducia che il club ha riposto in me. La stagione che ci aspetta sarà dura, ma sono convinto che, con il giusto spirito e il lavoro di squadra, possiamo raggiungere grandi traguardi," ha dichiarato.

Con Marko Mićević come Team Manager, l'Air Basket Italiangas Termoli si prepara a vivere una stagione intensa e stimolante, con l'obiettivo di competere ad alti livelli e di portare a casa risultati importanti.

I tifosi possono essere certi che la squadra è in ottime mani e che il futuro riserva grandi emozioni.