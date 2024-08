Sabetta e Sperinteo arricchiscono lo staff del coach Marinelli

TERMOLI. Prende sempre più fisionomia lo staff che assieme al coach Luigi Marinelli farà debuttare l'Air basket Italiangas Termoli in serie B.

La società annuncia la nomina di Giuseppe Sabetta come 2° assistente del coach Marinelli per la stagione 2024-2025. Giuseppe porta con sé esperienza e competenza, e sarà una risorsa preziosa per la nostra squadra. Siamo sicuri che, insieme a coach Marinelli e al 1° assistente Massimo Pezzella, contribuirà a guidare l'Air Basket Italiangas verso una stagione di grandi successi.

Ma le novità in casa Air non finiscono mica qui: Camillo Sperinteo è il nuovo preparatore fisico.

Con un ricco background nelle migliori realtà cestistiche della Capitanata, come la Cestistica San Severo e l’Udas Cerignola, Camillo porterà la sua esperienza e competenza al servizio della nostra squadra. Siamo certi che la sua guida sarà fondamentale per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione.