Obiettivo Monopoli: in preparazione col coach Marinelli verso l'esordio in serie B

Air basket Italiangas Termoli: l'intervista al coach Luigi Marinelli

TERMOLI. Roster di cestisti e staff che a mano a mano ha preso corpo, tra conferme e innesti. L’Air basket Italiangas Termoli è al lavoro per preparare al meglio il debutto in serie B interregionale, che avverrà in autunno.

Abbiamo incontrato coach Luigi Marinelli, un valore aggiunto per la franchigia di patron Manrico Pitardi e per la dirigenza termolese, che lo scorso anno ha sfiorato la vittoria in serie C e poi ha beneficiato del ripescaggio nella categoria superiore.

Prima chiacchierata d’inizio stagione per capire come sarà affrontata la stagione dalla società cestistica termolese, che affronta da matricola questa impegnativa categoria, contro squadre abituate e molto forti tecnicamente; si andrà a giocare su parquet molto caldi.

Gigi è contento della squadra che sta nascendo, ha qualche rimpianto per aver perso elementi di spessore, peraltro sostituiti degnamente.

Arriveranno ancora altri ragazzi, l’obiettivo di società e squadra è quella di una salvezza tranquilla, ma non ci si pone limiti nemmeno di poter entrare nella cerchia delle prime sei, ambiziosi? Può essere, ma coach Marinelli è uno che conosce bene queste squadre e questo campionato quindi mai porre limiti alla provvidenza. Intanto la squadra suda e lavora, ci saranno partite amichevoli da qui al 29 settembre, giorno d’inizio del campionato, prima in casa contro una pretendente alla vittoria del campionato: il Monopoli.