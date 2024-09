Air basket Italiangas Termoli batte il Pescara al Palasabetta

In preparazione

In preparazione dom 08 settembre 2024

TERMOLI. Inizia con una vittoria netta il percorso di avvicinamento al campionato di serie B interregionale per l'Air basket Italiangas Termoli.

Sul parquet del PalaSabetta, ieri sera, il quintetto messo in campo dal coach Gigi Marinelli ha surclassato il Pescara basket 92-69.

Un importante test match contro un’avversaria di categoria come la Pescara Basket che permette ai biancoazzurri guidati da coach Marinelli di continuare a lavorare serenamente alla preparazione della stagione cestistica 2024-2025, che vedrà i termolesi impegnati in un campionato importante come quello di Serie B Interregionale.