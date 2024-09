Terzo Memorial "Fabrizio Caputo" al PalaSabetta di Termoli

Per non dimenticare

TERMOLI. L'Air Basket Italiangas Termoli è orgogliosa di annunciare il Terzo Memorial "Fabrizio Caputo", un evento speciale dedicato alla memoria del nostro caro amico.

Domenica 22 settembre 2024, il Palasabetta di Termoli ospiterà tre avvincenti partite che vedranno protagoniste le squadre Air Basket Italiangas Termoli, Canusium Basket di Canosa di Puglia e New Fortitudo Isernia.

Il Memorial, organizzato con la preziosa collaborazione di Gran Risparmio di Termoli, rappresenta un’importante occasione per celebrare Fabrizio Caputo attraverso lo sport che amava. Un’intera giornata di basket, amicizia e ricordo, in cui dirigenti, allenatori e giocatori delle squadre partecipanti desiderano condividere questo momento con tutta la cittadinanza.

Programma delle partite:

Ore 17:00: Primo match

Ore 18:45: Secondo Match

Ore 20:30: Terzo Match

L’evento sarà un'occasione per tutti gli appassionati di basket di vivere una giornata all'insegna del divertimento e della solidarietà. I dirigenti e i cestisti invitano caldamente la comunità locale a partecipare numerosi per ricordare insieme Fabrizio e supportare le squadre in campo.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Vi aspettiamo domenica 22 settembre 2024 al Palasabetta di Termoli!