Coach Marinelli "testa" la squadra nel terzo memorial "Fabrizio Caputo"

Per non dimenticare

Per non dimenticare dom 22 settembre 2024

TERMOLI. Sono due i motivi d’interesse dell’evento cestistico che oggi si disputerà sul parquet del PalaSabetta.

In primis, quello legato al ricordo di Fabrizio Caputo, nella terza edizione del memorial a lui dedicato; la seconda vagliare a che punto sia la preparazione dell’Air Basket Italiangas Termoli, che il coach Luigi Marinelli porterà al debutto nel prossimo weekend nel campionato di serie B interregionale.

In programma un triangolare molto interessante, dove a confrontarsi saranno altre due franchigie quotate, la New Fortitudo Isernia e il Canusium Basket.

La manifestazione è dedicata alla memoria e al ricordo di un tifoso speciale dell’Air Basket Italiangas Termoli, Fabrizio Caputo, che il 16 luglio di due anni fa perse la vita a soli 30 anni in un tragico incidente stradale, sulla statale 16, più o meno all’altezza del bivio per Rio Vivo.

Il Memorial, organizzato con la preziosa collaborazione di Gran Risparmio di Termoli, rappresenta un’importante occasione per celebrare Fabrizio Caputo attraverso lo sport che amava. Un’intera giornata di basket, amicizia e ricordo, in cui dirigenti, allenatori e giocatori delle squadre partecipanti desiderano condividere questo momento con tutta la cittadinanza.

Programma delle partite: 17, 18.45 e 20.30.

L’evento sarà un'occasione per tutti gli appassionati di basket di vivere una giornata all'insegna del divertimento e della solidarietà. I dirigenti e i cestisti invitano caldamente la comunità locale a partecipare numerosi per ricordare insieme Fabrizio e supportare le squadre in campo.

L’ingresso è gratuito e c’è la possibilità di acquistare l’abbonamento per la stagione cestistica 2024-2025!