L'Air basket Italiangas Termoli onora la memoria di Fabrizio Caputo e vince il triangolare

Per non dimenticare lun 23 settembre 2024

TERMOLI. Non poteva onorare nel migliore dei modi il ricordo del tifoso speciale Fabrizio Caputo l'Air basket Italiangas Termoli, che si è aggiudicata il terzo memoriale a lui dedicato.

Una manifestazione che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni, per rendere omaggio alla famiglia di Fabrizio, tragicamente scomparso il 16 luglio 2022, a causa di un incidente stradale.

Al PalaSabetta si sono fusi momenti di commozione e puro agonismo.

La Air Basket Italiangas Termoli si aggiudica la vittoria del torneo dopo un triangolare emozionante, ben giocato dai ragazzi di coach Marinelli in quello che è stato l 'ultimo test pre season contro una formazione di serie C la New Fortitudo Isernia battuta nel primo incontro con 43 punti di vantaggio 79-36 poi nella finale ha battuto la forte Canusium Basket di Canosa di Puglia, che l 'Air ritroverà nel campionato di serie B Interregionale.

Coach Marinelli può essere soddisfatto della condizione della sua squadra visto che siamo a sette giorni dall'esordio in campionato domenica prossima alle 18 al PalaSabetta con Il Monopoli.

Buone indicazioni dunque per la squadra che martedì verrà presentata ufficialmente nell'incantevole scenario di villa Livia, alla fine del memorial porchetta e birra per tutti.

I risultati delle partite:

Air Basket Italiangas-New Fortitudo Isernia 79-36;

Canusium Basket-New Fortitudo Isernia 80-45;

Air Basket Italiangas 65-59.

