Domenica tutti al PalaSabetta, c'è il debutto dell'Air basket Italiangas Termoli in serie B

Intervista al coach Luigi Marinelli in vista dell'esordio in serie B

TERMOLI. Finalmente ci siamo! Il campionato di Serie B Interregionale arriva a Termoli! La prima partita, domenica 29 settembre, vedrà i biancoazzurri di coach Marinelli sfidare la corazzata Monopoli in casa al Palasabetta, dopo una pre season che lascia ben sperare.

Palla a due fissata alle ore 18. Sarà necessario il supporto della città dalla prima all’ultima giornata.

Tutti al PalaSabetta. Ingresso gratuito per gli under 14 accompagnati da un genitore, mentre per gli altri il biglietto costa 8 euro.

A poche ore dal debutto siamo andati a sondare il terreno, durante uno degli ultimi allenamenti che lo staff tecnico, con coach Marinelli in testa, stava portando a termine, per vedere lo stato di salute e mentale per questo importante appuntamento con la storia cestistica termolese.

Come ci hanno raccontato coach Marinelli e il preparatore fisico il professor Camillo Sperinteo, ci sarebbe qualche problemino fisico per un paio di giocatori, Matteo Tersillo e Simas Raupis, ma sembra che soprattutto il secondo possa essere nella gara.

Il direttore sportivo Gianni Di Vico ha così commentato la vigilia: «Sensazioni positive direi, il lavoro di queste settimane ci dice che la squadra rispecchia quelle che sono le caratteristiche di gioco del coach e unisce esperienza, talento e giovane età. Il nostro obiettivo è rimanere nella categoria, fare un primo campionato di serie b da metà classifica che possa evidenziare le capacità tecniche dei giocatori più giovani e possa coinvolgere sempre più una città che merita di essere chiamata in Molise la città del Basket. Il calendario ci mette davanti tutte queste squadre nelle primissime giornate nelle quali valuteremo il da farsi. Noi abbiamo rispettato il budget messo a disposizione dal presidente consapevoli di dover inserire un giocatore per completare la rosa nel ruolo di 4-5 e, di sicuro, se dovessimo renderci conto di dover migliorare ulteriormente negli altri ruoli non ci tireremo indietro. La città merita buoni risultati e noi lavoriamo soprattutto con ambizione e dedizione per la città e per i nostri grandi tifosi».