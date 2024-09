Le grandi emozioni al PalaSabetta nel debutto vincente contro il Monopoli

Debutto vincente in serie B per l'Air basket Italiangas Termoli: parla il coach Gigi Marinelli

TERMOLI. Non poteva sognare un esordio migliore di questo l’entourage dell’Air Basket Italiangas Termoli.





Una partita capolavoro, soprattutto grazie a coach Marinelli che ha imbrigliato a dovere la corazzata Manelli Basket Monopoli, venuta a Termoli con il chiaro intento di far pesare il suo status di pretendente alla vittoria finale del campionato di serie B interregionale.

Non si aspettavano certo di trovare una squadra scesa in campo con la famosa “ cazzimma”.

Quattro tempi di gara sempre in testa, 40 minuti davanti ai pugliesi, sempre di 10-13 punti.

I ragazzi dell’Air basket erano preparati mentalmente bene a questa partita e un ruolo importante lo ha recitato coach Marinelli che conosce a menadito sia il campionato che le squadre avversarie poiché in passato ci ha giocato.

Gigi Marinelli è il coach perfetto, sia per quanto riguarda il discorso tecnico che quello umano. La sua squadra, dal giovane al veterano, lo seguono in ogni suo dettame.

Nella partita di ieri, domenica 29 settembre, ha schierato il quintetto e non ha fatto capire al collega del Monopoli. La squadra costruita è ottima ma due giocatori su tutti fanno la differenza in positivo e sono Obinna Raphael J.Nwokoye 17 punti e Simas Raupys autore di ben 24 punti.

Bene hanno fatto anche il play Mario Caresta (18 in doppia cifra)

L’Air basket Italiangas ha dato spettacolo e questo grazie anche al pubblico del PalaSabetta che è stato il sesto uomo in campo, con un tifo ininterrotto dall’inizio alla fine.

Il presidente Manrico Pitardi ai nostri microfoni si è commosso per come hanno approcciato a questo campionato i suoi ragazzi.

Chi ben comincia è a metà dell’opera, l’importante è non perdere di vista gli obiettivi prefissati.

Ad ammirare l’esordio vincente dell’Air al PalaSabetta è arrivato un grande amico di Silvio Marinaro e Manrico Pitardi, il cestista ala grande della Virrtus Bologna, vincitore di una supercoppa, Achille Polonara. Di passaggio per Termoli non poteva non passare a salutare i suoi amici termolesi

